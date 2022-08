Enric Mas lovend over Evenepoel: "Remco is de sterkste".

Enric Mas staat op dit moment tweede in het klassement van de Vuelta, op 1:12 van Evenepoel. De Spanjaard sprak zich lovend uit over de leider en over Primož Roglič.

Enric Mas startte in Nederland met twijfels in Nederland maar die zijn bijna helemaal weggewerkt. Hij was de enige die in de buurt kon blijven van Remco Evenepoel bergop.

"Bij de start in Nederland had ik meer twijfels dan nu, maar ze zijn er toch nog steeds. Tussen de Tour en de Vuelta heb ik een periode goed gewerkt, maar dan kreeg ik covid waardoor ik een tijdje meer rustte dan trainde Maar ik was tot nu toe bij de betere renners, dat motiveert mij".

Over leider Evenepoel is Mas lovend: "Remco is zonder twijfel de sterkste. “Ik weet niet of hij op een dag kan breken, maar tot dusver is hij de beste in deze Vuelta. Hij toont de beste versie van zichzelf sinds hij naar de profs is overgestapt", aldus Mas.

Ook Primož Roglič ziet hij nog als een bedreiging. “Er komt nu een tijdrit aan die Primož goed ligt. Als hij zijn ritme vindt, zal hij laten zien dat hij een meester is op dat terrein. Hij heeft de Vuelta al drie keer gewonnen en ook dit jaar is hij gekomen om te winnen. Hij is een renner die alles of niets speelt".

Geen tijdrijder

De dag na de rustdag volgt dus een tijdrit. Mas is geen specialist zoals Roglič of Evenepoel en moet dus de schade proberen te beperken. "Ik denk er eigenlijk niet aan dat ik tijd kan verliezen, ik moet gewoon alles geven. Soms kan ik goede prestaties neerzetten in tijdritten, hopelijk is het deze keer ook zo".