Heel Quick-Step Alpha Vinyl viert mee: "Zou willen vragen om zorg te dragen voor Evenepoel"

Gedragen door zijn ploegmaats bij Quick-Step: dat werd Remco Evenepoel de hele Vuelta. Zijn volledige ploeg viert dan ook mee.

Dat begint bij de staf, bij onder meer ploegleider Klaas Lodewyck. "Er zijn veel emoties. Ik denk dat we pas volgende week zullen beseffen wat we gerealiseerd hebben. Het is een collectieve overwinning. We geloofden bij de start van de koers in een goed resultaat, maar het is pas na de tijdrit dat we begonnen te denken dat het mogelijk was om het rood te houden tot Madrid."

AANGEPAST AAN SITUATIES

Het was wel knokken om het effectief klaar te spelen. "Het was geen gemakkelijke koers. De helft van de tijd hadden we maar vijf man om te controleren. Zowel Remco als de ploeg hebben veel karakter getoond en pasten zich aan de verschillende situaties goed aan. Als er één ding is dat me trots maakt, is het dat wel."

In HLN komt Koen Pelgrim, trainer van Evenepoel, terug op de rit naar de Sierra Nevada. "Ik zat te vloeken in de ploegwagen omdat hij op kop bleef rijden. Die mannen rijden 26 à 27 kilometer per uur bergop: het scheelt 12 tot 15 watt als je in de wielen kan zitten. Ik heb Remco getoond hoevel watt per kilo Vervaeke moest duwen toen die op kop zat en hoeveel hij op moest duwen toen hij in de wielen zat. Zijn reactie: 'Oei'."

DEVENYNS HAD ROOD SHIRT MEE

Ook enkele renners komen in de krant aan het woord. "Remco is een bijzonder talent. Ik zou iedereen willen vragen om er zorg voor te dragen", doet Louis Vervakee een oproep." Dries Devenyns had de winst voelen aankomen. "Ik had een rood T-shirt in mijn valies gestoken - voor het geval dat." Ilan Van Wilder benadrukte nog eens hoeveel inspanningen er waren ingekropen. "We hebben hier zo hard voor gevochten."