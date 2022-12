Jack Haig kiest in 2023 voor een andere grote ronde: "Had nieuwe uitdagingen nodig"

Jack Haig reed in 2022 de Tour de France. In 2023 kiest hij echter voor een andere grote ronde.

2022 begon goed voor Jack Haig. Hij werd 6e in de Ruta del Sol en Parijs-Nice. Daarna werd hij nog 11e in Luik-Bastenaken-Luik en 5e in de Dauphiné. Vervolgens reed Haig de Tour de France, maar daar liep het mis. Hij kwam ten val en moest opgeven.

"De Tour was nooit een succes voor mij", vertelde Haig tijdens een mediadag van Bahrain-Victorious. Daarom kiest hij voor een andere grote ronde: "Een van mijn hoofddoelen zal in 2023 de Giro zijn. Ik had de voorbije 2 jaar elke keer dezelfde wedstrijden gereden en had daarom aan de ploeg aangegeven dat ik andere uitdagingen wil. Ik wil ergens anders motivatie uithalen."

Voor Haig zal het de 3e keer zijn dat hij de Giro rijdt. "Die grote ronde vraagt heel veel van een renner. De ritten zijn vaak heel lang en het weer is vaak niet al te best", wist hij te vertellen.