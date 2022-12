Tadej Pogacar over een Girodeelname in de toekomst: "Had die 2 jaar geleden al kunnen gereden hebben"

Tadej Pogacar rijdt ook in 2023 de Tour. Op een Girodeelname is het nog even wachten.

In 2019 reed Tadej Pogacar de Vuelta en werd hij meteen 3e. Een jaar later reed hij voor het eerst de Tour. Na een waanzinnige tijdrit op La Planche des Belles Filles won hij meteen zijn 1e grote ronde. Een jaar later won hij opnieuw de Tour. In 2022 wou hij voor een 3e zege op rij gaan, maar dat was buiten Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma gerekend.

Zo reed Pogacar nog geen enkele keer de Giro. Ook in 2023 zal dat niet zijn. Opnieuw zet de Sloveen van Team UAE Emirates alles op de Tour. "Nochtans zou ik de Giro dit jaar al willen gereden hebben, maar de Tour heeft prioriteit. Voor mij als renner en voor mijn ploeg", vertelde hij aan In de Leiderstrui.

Misschien speelt het parcours wel een rol. "Voor mij maakt het parcours niet zo veel uit", ging Pogacar verder. "Ik rij graag een nieuwe wedstrijd. Ook hou ik van in Italië koersen en van de roze trui. Als het van mij had afgehangen, had ik 2 jaar geleden al de Giro gereden. Al ben ik niet de slimste op het vlak van programma's maken."