🎥 Wout van Aert doet in hondenweer niet mee voor winst in tijdrit Tirreno-Adriatico: "Dat was slim met deze regen"

Wout van Aert stond heel vroeg aan de start in de tijdrit van de Tirreno. En het regende nog eens heel veel. Hij deed dan ook niet mee voor winst.

Wout van Aert kwam vijf seconden trager binnen dan de Duitser Nico Denz en zal de tijdrit al zeker niet winnen. Ook een top tien plaats zal wellicht moeilijk worden, maar toch blikte Van Aert tevreden terug.

"Het is gegaan zoals ik gehoopt had. Ik heb steady gereden zonder risico’s te nemen en dat was slim met deze regen. In zo’n volle bui rijden is altijd een nadeel, maar ik ben tevreden met het gevoel."

"Vandaag gebruikte ik de tijdrit om me klaar te stomen voor de rest van de week. Dat is goed gelukt. Ik hoop voor mijn ploegmaats dat het straks droger wordt."

Nog geen aangepast positie

De regels voor de positie van renners groter dan 1m80 op de tijdritfiets is ook aangepast dit jaar. Maar Van Aert heeft zijn positie niet veranderd.

"Dit was mijn eerste tijdrit van het seizoen en de enige die op het programma staat dit voorjaar, dus hebben we ervoor gekozen om nog met de oude positie te rijden en pas na Parijs-Roubaix te kijken of we winst kunnen maken met de nieuwe regels."