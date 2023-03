Dirk De Wolf waarschuwt Tadej Pogacar: "Dit gaat in de kleren blijven hangen"

Tadej Pogacar is als een komeet aan het seizoen begonnen. Ook in Parijs-Nice rijdt hij stevig door, maar Dirk De Wolf wil hem waarschuwen.

Meteen won Tadej Pogacar zijn 1e koers van het seizoen. Hij won de Jaén Paraiso Interior. Nadien ging hij naar de Ruta del Sol waar de Sloveen 3 ritten, het eindklassement en het puntenklassement won.

Zo is Pogacar al goed voor 5 zeges dit seizoen, maar zijn honger is nog niet gestild. Hij gaat ook in Parijs-Nice er vol voor. In rit 1 en 2 spurtte hij voor de bonificaties en ook in de ploegentijdrit ging hij tot het gaatje. Het is duidelijk dat hij voor de eindwinst in de 'Koers naar de Zon' gaat.

Dirk De Wolf wil hem daarvoor waarschuwen. "Pogacar zal tot aan de streep in Nice voor elke seconde moeten gaan om Jonas Vingegaard te kloppen", vertelde hij in Wielerclub Wattage. "Ik kan je verzekeren dat dat in de kleren gaat blijven hangen. Dat zal zeker voor Milaan-San Remo zo zijn en ook voor de latere klassiekers zal dat een rol spelen."