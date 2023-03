Droomscenario voor Jumbo-Visma! Wout van Aert is veruit de sterkste maar laat zijn teamgenoot winnen

Een droomscenario een week vooraf was voor Wout van Aert en Jumbo-Visma de ideale manier om vertrouwen te tanken voor de Ronde. De Nederlandse formatie was al vroeg zeker van winst in Gent-Wevelgem. Het was enkel de vraag wie de zege achter zijn naam ging krijgen, Van Aert of Laporte?

Het eerste wedstrijdgedeelte werd gekruid met vele fietswissels en opgaves. Door de namen van Sam Bennett, Kwiatkowski, Ganna en Bettiol mochten we al vroeg een streep trekken. Daar zullen de weersomstandigheden zeker voor iets tussen gezeten hebben. Ondertussen werd er ook gretig aangevallen. In enkele fases vormde zich een kopgroep van 14 man, met daarbij opvallende namen. Teunissen en Van Avermaet in de eerste plaats. Met Wallays, Biermans, Fretin, Van Poucke, Van Boven en Van Keirsbulck zaten er nog Belgen mee. Fedorov, Askey, Jacobs, Reinders, Colin en Dujardin hadden de trein ook niet gemist. GEEN ACTIE IN DE MOEREN De Moeren baarden een muis in het peloton. Even later kwam het wel tot waaiers, zonder dat die een definitieve breuk bewerkstelligden. Na de eerste keer de Kemmelberg zagen Van Hooydonck, Mohorič, Turner en Florian Vermeersch hun kans om weg te rijden. Later kwam er nog meer schoon volk terug. Jakobsen waagde ook nog een poging, maar schoot net tekort. Door al deze activiteit was de rol van de vroege vluchters alvast uitgespeeld. Soudal Quick-Step gaf het nog niet op en zorgde er voor dat het toch tot een hergroepering kwam. De hoop op de zege ging bij de tweede passage over de Kemmel wel weer vliegen. GEWONNEN SPEL VOOR JUMBO-VISMA Dat was overigens het geval voor elke ploeg die niet Jumbo-Visma heette. Van Aert knalde er vandoor, enkel ploegmaat Laporte kon volgen. Hun voorsprong liep op naar één minuut, naar twee minuten. De koers was zo meteen gereden. Op de derde keer Kemmelberg bleek Van Aert weer duidelijk de beste, maar hij wachtte. Zo kon zijn Franse teamgenoot ook nog mee. Want wat is er mooier dan samen naar de finish rijden? Laporte mocht als eerste zijn wiel over de meet steken. WVA dus op 2. In de achtervolgende groep werd nog hevig strijd geleverd voor plek 3. Vanmarcke hield Frison, Pedersen en Bjerg nog af voor die laatste podiumplaats.