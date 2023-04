Patrick Lefevere mist tegenwoordig een kwaliteit van Terpstra: "Onze ploeg nu heeft dat minder"

In Parijs-Roubaix heeft de ploeg van Patrick Lefevere nog een laatste kans om een kasseiklassieker te winnen. Onder meer het karakter van Niki Terpstra mist Lefevere in zijn ploeg.

Enkel in Nokere Koerse won Soudal Quick-Step in het Vlaamse voorjaar met Tim Merlier. In de rest van het voorjaar was het nog niet erg succesvol. Onder meer in Gent-Wevelgem was het helemaal niet goed.

Patrick Lefevere ging naar het rennershotel in Tielt en ging daar even spreken met de renners. Volgens Lefevere deden zijn renners hem denken aan zeven honden die de hele week geslagen waren door een stok. En een week later in de Ronde was het al veel beter vond Lefevere.

Missen een figuur zoals Terpstra

Vroeger domineerde de ploeg van Patrick Lefevere in het Vlaamse voorjaar, nu doet Jumbo-Visma dat. "Als wij met onze blauwe garde naar voor kwamen, bibberde het peloton. Dat zie je nu bij de yellow ones (Jumbo-Visma, red.). Zij doen het op dit moment goed, ze hebben ons goed gekopieerd", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Tot 2018 reed Niki Terpstra bij de ploeg van Lefevere. Het overwicht van Jumbo-Visma heeft volgens Lefevere ook een psychologisch effect. "Een soort blufpoker, waar mannen als Niki immuun voor waren geweest. Onze ploeg nu heeft dat minder. Die lezen precies alle gazetten en geloven alles wat erin staat", zegt Lefevere nog.