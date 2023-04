Outsider Stefan Küng droomt van een zege in Parijs-Roubaix: "Dit zou het droomscenario zijn"

Stefan Küng is een van de outsiders in Parijs-Roubaix. In het voorjaar bewees hij al dat er best met hem rekening wordt gehouden.

In 2022 werd Stefan Küng 3e in Parijs-Roubaix. "Dat was mooi", vertelde hij aan Cycling Pro Net. "Dit jaar willen we het minstens even goed doen. Misschien zelfs beter."

Hoe schat Küng zijn kansen in?: "Het is een heel moeilijke wedstrijd om te winnen. Je moet ongeschonden uit het 1e deel komen om een rol in de finale te kunnen spelen. Het droomscenario is om solo aan te komen."

Ook voelt de Zwitser zich goed. "In de Ronde van Vlaanderen (waar hij 6e werd, red.) voelde ik me goed. In de week erna moet je dan niet overdrijven. Gewoon kalm blijven en tijdens de wedstrijd alles geven", besloot Küng.