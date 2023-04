Geen enkele Wolfpack-man in top 20, Lefevere ziet opeenstapeling van pechmomenten: "Ik voel me natuurlijk slecht"

Neen, de Wolfpack heeft in Roubaix zijn voorjaar niet gered. In de top 20 van de ploeg van Lefevere geen enkel spoor.

Pech had daar ook veel mee te maken: door een aaneenschakeling van mechanische problemen en valpartijen was in het Bos van Wallers al het merendeel van de ploeg uitgeschakeld. "Het was één en al ellende", vertelt Patrick Lefevere aan VTM. "We dachten dat we het slechtste al gehad hadden, maar dat was nog maar het voorspel."

TWEE RENNERS IN KOERS

De CEO van Soudal Quick-Step somt enkele gevallen op. "Bij Kasper Asgreen was zijn ketting eraf gevallen en daardoor had hij zijn versnelling geplooid. Sénéchal reed plat. Van Lerberghe knalde op twee man van Ineos die ten val kwamen. Op een bepaald moment hadden we nog twee renners in koers."

"We waren vroeger gewend om de koers te dicteren", kaart Lefevere aan. "Dan rijd je vooraan, daar gebeurt het minst. Als je nu niet mee geraakt in de ontsnapping, zit je een beetje te 'kloten' op de tweede rij. Ik voel me natuurlijk slecht. Dit was één van de koersen waarin we altijd schitterden. Door omstandigheden lukt het al twee jaar niet meer."

VLAAMSE BRIL

In Luik ligt wel nog een kans om het voorjaar te redden, daar hebben ze bij Soudal Quick-Step ervaring mee. "Dat is net hetzelfde als vorig jaar. Maar of ik dit leuk vind? Als ik mijn Vlaamse bril aan doe niet, natuurlijk.