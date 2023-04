Julian Alaphilippe heeft nog meer slecht nieuws voor Soudal Quick-Step

Julian Alaphilippe rijdt ook niet de Waalse Pijl. Dat heeft hij aan L'Equipe laten weten. Eerder past hij ook al voor de Brabantse Pijl.

Het is momenteel nog niet het voorjaar van Julian Alaphilippe. Hij is nog op zoek naar zijn beste vorm en in de Ronde van Vlaanderen beterde het er niet op. Hij stootte er zijn knie tegen zijn stuur.

Alaphilippe reed nog uit en werd 51e, maar sindsdien zat hij niet meer op zijn fiets, zo vertelde hij aan L'Equipe. "Ik heb een slijmbeursontsteking", ging hij verder. "Zo neem ik voor mijn linkerknie antibiotica."

Zo moest Alaphilippe zijn programma opnieuw aanpassen. Eerder vertelde Patrick Lefevere al aan Belga dat de Fransman geen Amstel Gold Race zal rijden.

"Ik rij al geen enkele wedstrijd tot aan Luik-Bastenaken-Luik", voegde Alaphilippe bij L'Equipe daaraan toe. Zo zal Alaphilippe dus ook geen Waalse Pijl rijden. Ook deelname aan La Doyenne is onzeker. "Als ik toch start, zal dat zijn om Remco Evenepoel te helpen", besloot hij.