Israel-Premier Tech laat Belgische kanshebber thuis voor de Amstel Gold Race

Verrassing bij Israel-Premier Tech: Dylan Teuns behoort niet tot de selectie voor de Amstel Gold Race. De reden is niet duidelijk.

Woensdag reed Dylan Teuns niet de Brabantse Pijl. Hij was die dag lichtjes ziek en legde daarom volledig de focus op de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, zijn favoriete periode van het seizoen. Ook liet hij die dag van zijn relatiebreuk weten.

Vrijdagmiddag was er dan plots een verrassing in de selectie van Israel-Premier Tech voor de Amstel. Teuns zat niet in de selectie. De reden staat er niet bij.

Israel-Premier Tech trekt met Michael Woods en Simon Clarke als kopmannen naar de Amstel. Ook Daryl Impey, Hugo Houle, Guillaume Boivin, Nick Schultz en Corbin Strong zullen aan de start staan.