Kopman bij Soudal Quick-Step ziet voordeel bij aanwezig van Tadej Pogačar: "Dat is het enigste wat me gelukkig kan maken"

Soudal Quick-Step probeert zijn voorjaar te redden in de Ardennen. Daarbij kan het ook rekenen op Mauro Schmid.

In de Ronde van het Baskenland toonde Mauro Schmid zich meerdere malen, hij eindigde in vier van de zes ritten in de top tien. In het eindklassement eindigde hij op de elfde plaats.

In afwachting van het starten van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik, is Schmid een van de vooruitgeschoven namen bij Soudal Quick-Step. In de Brabantse Pijl moest hij nog afzeggen door ziekte, maar in de Amstel is Schmid er weer bij.

Vol voor de zege

"Alle ogen zullen wellicht naar Pogačar gaan, iedereen zal wat naar hem kijken", zei Schmid bij Sporza. Maar dat kan ook mogelijkheden bieden aan andere renners zoals ik om iets te doen."

"Ik stond al veel op het podium dit jaar (zeven keer al, red.), dus winnen is het enigste wat me gelukkig kan maken vandaag", klonk het nog ambitieus bij de Zwitser.