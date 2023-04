'Jasper Stuyven neemt opvallende beslissing over programma en schrapt groot doel'

Jasper Stuyven, die maandag 31 werd, zou snoeien in zijn programma. De Belg zou de Giro dan toch niet rijden.

In tegenstelling tot vorig jaar kon Jasper Stuyven geen echte uitschieters voorleggen in het voorjaar. Een tiende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en Milaan-Sanremo waren zijn beste noteringen.

Na het voorjaar zou Stuyven net als zijn Deense kopman Mads Pedersen focussen op de dubbel Giro-Tour, dat was al voor het seizoen duidelijk. Maar volgens HLN zou Stuyven de Italiaanse grote ronde nu schrappen van zijn programma.

Stuyven moest Pedersen zowel in de Giro als in de Tour helpen aan ritzeges en de groene trui, maar zou dat nu enkel in de Tour gaan doen. Wat de reden is voor het afzeggen van Stuyven voor de Giro is niet duidelijk.