Tiesj Benoot ziet een groot nadeel bij terugkeer van Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik

Tiesj Benoot eindigde als zevende en eerste Belg in de Waalse Pijl. Toch zag hij serieus af op de slotklim.

Vorig jaar eindigde Tiesj Benoot als elfde in de Waalse Pijl en dus mocht hij ambities hebben, zeker zonder de afwezigheid van kopman Primož Roglič. Uiteindelijk werd het dit jaar een zevende plaats.

"Lutsenko nam me in de sandwich bij de voet, maar dat is koers. Het kostte me plekken, maar ik heb nog vrij veel renners opgeraapt", zegt Benoot bij Sporza. Met een zevende plaats is hij wel tevreden met het zicht op Luik-Bastenaken-Luik van zondag.

"Die koers ligt me beter. Dit is specialistenwerk en ik mag trots zijn tussen deze namen", zegt Benoot nog. "De versnelling van Tadej Pogačar? Die heb ik niet gezien. Ik heb vooral sterretjes gezien."

Terugkeer van Evenepoel niet voordelig

Zondag in Luik-Bastenaken-Luik keert ook Evenepoel terug. "Misschien is de terugkeer van Remco Evenepoel zondag in ons voordeel, al vrees ik ervoor. Ik denk dat ze allebei zullen koersen. Het wordt een lange finale in Luik: mooi voor de kijker, pijnlijk voor de rest van het peloton."