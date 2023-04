Ploegleider Soudal Quick-Step geeft een verklaring om nog te wachten met de bekendmaking van de Giro-selectie

Soudal Quick-Step wacht nog tot dinsdag om zijn selectie voor de Giro bekend te maken. Dan zullen we pas alle ploegmaats van Remco Evenepoel kennen.

Jumbo-Visma maakte al begin april zijn selectie voor de Giro bekend. Zo weet Primoz Roglic al lange tijd wie hem zal ondersteunen, maar Remco Evenepoel moet nog tot dinsdag wachten.

De meeste ploegmaats weten al of ze mee naar Italië moeten. Zo zijn Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Josef Cerny al zeker. "Er zijn nog 1 à 2 namen die nog moeten ingevuld worden", vertelde ploegleider Klaas Lodewyck aan Het Laatste Nieuws. "We willen liever alle namen in één keer bekendmaken en daarom lossen we voorlopig niets."

Ook zitten ze bij Soudal Quick-Step met een luxepositie. "We hebben meer dan 8 goede kandidaten voor de Giro", aldus Lodewyck. "Vroeger was het wel eens anders, dan wilden ze vooral naar de Tour, maar als je de Giro kan rijden om met Remco te winnen, verandert dat de zaak. We willen nog een paar kleine dingen aftoetsen en dan hakken we de laatste knopen door."