Stevige concurrent van Remco Evenepoel kent zijn ploegmaats voor de Giro

Aleksandr Vlasov kent zijn ploegmaats voor de Giro. Hij zal daar de strijd met Remco Evenepoel en Primoz Roglic aangaan.

Vorig seizoen won BORA-hansgrohe de Giro met Jai Hindley. De Australiër verkoos voor dit jaar de Tour en daardoor trekt het Duitse team met kopman Aleksandr Vlasov naar de Giro. Hij zal de klassementsman van het team zijn en de concurrentie met Remco Evenepoel aangaan.

Eerder reed Vlasov al eens de Giro. In 2021 eindigde hij 4e. In zijn carrière won Vlasov in 2022 de Ronde van Romandië. Ook won hij al ritten in de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Valencia die hij ook in 2022 op zijn naam schreef.

Vlasov zal onder meer Lennart Kämna en Patrick Konrad als ploegmaats meekrijgen. Net als Giovanni Aleotti en Cesare Benedetti. Nico Denz en Anton Palzer behoren tot de selectie.

Ten slotte is er nog een opvallende naam. Bob Jungels was lange tijd uit door ziekte en miste daardoor de voorjaarsklassiekers. Ter voorbereiding kon hij zo enkel de Ronde van Romandië rijden.