Een straf idee: de Giro wil in 2024 de start in een opvallend land laten doorgaan: "Als de situatie het toelaat"

Start de Giro in 2024 in Oekraïne? De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani heeft verklaard dat dat land tot de mogelijkheden behoort.

"Als de situatie het toelaat, vindt de volgende start van de Giro in Oekraïne plaats. Dat zou een krachtig signaal zijn richting een land die we heel hard steunen", vertelde Antonio Tajani, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, tijdens een evenement in Rome die het Italiaanse toerisme moet promoten.

Die start zou dus in 2024 moeten plaatsvinden. Veel zal natuurlijk afhangen van de oorlog met Rusland. Oekraïne is al meer dan een jaar in oorlog met Rusland en momenteel heeft Rusland een groot deel van het oosten bezet.

Eerder startte de Ronde van Italië al in Nederland, Frankrijk en Belgë en recent was de Grande Partenza ook in Hongarije en Israël. Op officiële bevestiging zal het sowieso tot oktober wachten zijn.