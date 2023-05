Trouwe ploegmaat van Remco Evenepoel op hoogtestage, maar geen plek in de Giro-selectie: "Hij gaf het zelf ook al aan"

Fausto Masnada is de opvallende afwezige in de Giro-selectie van Soudal Quick-Step rond Remco Evenepoel. Al sukkelt hij al lange tijd met wat problemen.

Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Jan Hirt, Pieter Serry, Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder. Dat zijn de ploegmaats van Remco Evenepoel in de Giro, maar opvallend: geen Fausto Masnada. Nochtans was hij mee op hoogtestage in Tenerife.

Anderzijds verliep de voorbereiding voor Masnada niet vlekkeloos. In de Ronde van Catalonië sukkelde hij met het zitvlak. "Daar is hij snel van hersteld", vertelde ploegleider Klaas Lodewyck aan Het Laatste Nieuws.

Nadien ging Masnada dus mee naar die hoogtestage in Tenerife. "Maar hij hield er geen goed gevoel aan over", ging Lodewyck verder. "Bovendien liep hij in de Ronde van Romandië een lichte verkoudheid op. In de proloog ging het nog goed, maar nadien ging het bergaf. En in de rit naar Thyon rezen er echt twijfels. Daarop besloten we om hem in de laatste etappen niet meer van start te laten gaan."

Uiteindelijk kwam er een onderling overleg tussen Masnada en het team. "Samen besloten we om hem niet in de selectie op te nemen. Hij gaf het zelf ook aan. Persoonlijk vond hij het niet genoeg om 1e keuze te zijn en was hij niet overtuigd van zijn niveau. Dat apprecieerden we", aldus Lodewyck die ook nog aangaf dat Masnada 1e reserve is.