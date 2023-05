Ploegleider Soudal Quick-Step vergelijkt de Giro-selectie met die van de Vuelta: "Het algemene niveau in de Giro ligt hoger"

De Giro staat voor de deur en daar zal Remco Evenepoel proberen naar het podium te rijden. Ploegleider Klaas Lodewyck vergeleek de ploeg met die van de Vuelta.

Naast Remco Evenepoel zitten ook Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Pieter Serry opnieuw in de selectie. Die 4 zijn de enigen die na de Vuelta ook in de Giro aan de start zullen staan.

Jan Hirt, Josef Cerny, Davide Ballerini en Mattia Cattaneo behoren nieuw tot de selectie. "In de breedte zijn we op zijn minst even sterk", vertelde ploegleider Klaas Lodewyck aan Het Laatste Nieuws. "Misschien zelfs iets sterker."

Lodewyck vindt dat Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers de grootste concurrenten zijn. "In vergelijking met ons zijn zij ook wat sterker geworden", ging hij verder. "Zo ligt het algemene niveau toch wat hoger dan in de Vuelta."