Primoz Roglic moet met de opdoffers net voor de Giro omgaan en wil de strijd met Remco Evenepoel aangaan

Primoz Roglic gaat de komende 3 weken de strijd met Remco Evenepoel proberen aangaan. De voorbereiding verliep voor het team niet vlekkeloos, maar hij blijft het positief bekijken.

De Giro-selectie van Jumbo-Visma moest voor de start een aantal keer gewijzigd worden. Eerst werd Wilco Kelderman door Sepp Kuss vervangen. Daarna vervingen Rohan Dennis en Jos van Emden Tobias Foss en Robert Gesink. Ten slotte moest ook van Emden afhaken. Hij werd door Sam Oomen vervangen.

Het is niet wat je wenst, maar we gaan ermee om en we zoeken oplossingen", vertelde kopman Primoz Roglic op een persconferentie. "We dragen zo goed mogelijk zorg voor onszelf en ook zijn we blij met de ploegmaats die hier zijn. We doen het met wie kan koersen en voor de rest moet je ook wat geluk hebben om gezond te blijven."

De Giro werd in 2019 geen succes voor Roglic. Hij kwam ten val en werd uiteindelijk 3e, maar ondertussen is hij al wat ouder en ook wat wijzer en meer ervaren. "Zoals de wijn", pikte hij in. Die ervaring wil hij tegenover zijn concurrent Evenepoel uitspelen. "Hij is in supervorm, kijk maar in Luik. We proberen zijn leven richting Rome gewoon wat lastiger te maken."

Ten slotte vertelde Roglic dat hij Evenepoel niet als de enige concurrent ziet. "Er rijden hier nog superkampioenen rond", besloot hij. Namen noemde hij echter niet.