Remco Evenepoel blikt vooruit op de Giro en kent het recept om de eindzege te pakken: "Daarna zullen we zien waar ik sta"

Remco Evenepoel heeft voor de start van de Giro een persconferentie gegeven. Hij besprak er de cruciale etappes en de strijd om de roze trui.

Voor de start van de Giro d'Italia is Remco Evenepoel een van de topfavorieten voor de eindzege. Hij staat met vertrouwen aan de start door zijn 2e zege in Luik-Bastenaken-Luik. "Daardoor begin ik met een heel goed gevoel aan de Giro", vertelde hij op een persconferentie. Ook voelt hij zich beter dan voor de Vuelta van 8 maanden eerder.

In de Giro zullen de tijdritten en de bergen uiteraard cruciaal zijn. Evenepoel heeft al het ideale scenario voor deze Giro in het hoofd: "Even goed zijn als Roglic in de bergen en afstand nemen in de tijdritten. In die tijdritten zal ik het maximale geven en daarna zullen we zien waar ik sta. Die slotweek wordt wel brutaal. Niet alleen door de ritten, maar ook door de lange verplaatsingen met de bus die we moeten doen."

Primoz Roglic is zijn grootste uitdager, maar Evenepoel ziet ook nog andere concurrenten: "Op papier zijn INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious 2 van de sterkste teams. INEOS Grenadiers zal een uitgekiend plan met Geraint Thomas hebben, maar teams zoals Bahrain Victorious, BORA-hansgrohe en EF Education-EasyPost kunnen met een verrassende tactiek uitpakken."

Evenepoel kan al in de openingstijdrit de roze trui pakken. Mogelijk heeft Soudal Quick-Step dan de hele Giro die trui in handen en moeten ze de koers 3 weken lang dragen, maar Evenepoel vindt dat geen probleem. "Vorig jaar pakte ik in de Vuelta al na de 6e rit de rode leiderstrui. De ploeg heeft toen getoond dat ze een grote ronde lang kunnen controleren", besloot hij.