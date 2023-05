Na onder meer de kritiek van Evenepoel: oplossing in de maak voor tijdrit op monsterbeklimming

De tijdrit op de voorlaatste dag van de Giro zou dan toch niet in het gedrang komen. Na een vergadering met alle ploegleiders zou er een oplossing in de maak zijn.

De UCI had een aantal dagen een brief gestuurd met vragen over de klimtijdrit naar Monte Lussari op de voorlaatste dag van de Giro. Onder meer logistieke problemen met volgwagens waren een punt van kritiek.

Er was donderdag even sprake om de slotklim te schrappen of zelfs de volledige tijdrit. Remco Evenepoel noemde dat nog "een kleine schande". Maar er zou nu toch een oplossing zijn, dat meldt Het Nieuwsblad.

Geert Van Bondt, ploegleider bij Soudal Quick-Step gaf meer uitleg. Volgens Van Bondt zou er in het eerste vlakke gedeelte gewoon een wagen met een ploegleider en reservefietsen.

Ploegleider en mecanicien op de motor

Aan de voet van de klim wordt dan een wisselzone van 50 meter voorzien om over te schakelen van een tijdritfiets naar een wegfiets. Maar voor de rest van klim blijft de volgwagen achterwege.

"Op de klim zal elke renner gevolgd worden door een mecanicien die achterop de motor zit met een reservefiets op de rug. Praktisch niet eenvoudig, maar het is in het verleden nog gebeurd. De top-tien van het klassement zou twee motors achter zich krijgen: eentje met een ploegleider en eentje met een mecanicien", zegt Van Bondt nog.

De tijdslimiet zou ook opgetrokken worden, zodat renners die toch pech krijgen niet een dag voor het einde naar huis zouden moeten. De renners gaan dan weer met een skilift weer naar beneden, terwijl de motors in drie groepen weer naar beneden rijden.