Ploegleider van Remco Evenepoel ziet ideaal moment om de trui af te staan en het is niet dinsdag

Geeft Remco Evenepoel dinsdag de roze trui weg of niet? Het antwoord op die vraag is niet zo simpel, maar het hoeft ook niet per se deze week vindt ploegleider Klaas Lodewyck.

Donderdag trekt het peloton naar Napels, de stad die al enkele dagen in feeststemming is door de landstitel in het voetbal van Napoli. De laatste keer dat Napoli kampioen werd, in 1990, droeg Gianni Bugno, het roze vanaf dag één tot het einde van de Giro.

Remco Evenepoel wil dat niet per se herhalen en zou de trui in de rit van dinsdag dan ook willen weggeven. Maar simpel wordt dat niet. Het moet aan de juiste renner van de juiste ploeg zijn. Want wil die ploeg niet werken, dan heeft Soudal Quick-Step er ook niet veel aan.

Het roze heeft voor- en nadelen. Door het roze bepalen Evenepoel en co zelf het tempo, zitten ze meer vooraan waar er minder aanvallen gebeuren en geeft het een mentale boost aan de ploegmaats. Maar Evenepoel verspilt iedere dag ook tot anderhalf uur door podiumceremonies en persconferenties.

Roze na de eerste rustdag weggeven?

Maar Evenepoel hoeft de trui niet per se dinsdag weg te geven, vindt ploegleider Klaas Lodewyck. "Als we de roze trui dinsdag niet verliezen, is dat zeker geen ramp. De eerste week is niet zo lastig om te controleren", zegt hij.

Maar Lodewyck ziet nog een ander moment om de trui weg te geven, na de eerste rustdag, volgende week dinsdag. "In de tweede week begint de algemene vermoeidheid ook al wat mee te spelen." En dan kan Evenepoel wel een aantal daagjes meer rust gebruiken.