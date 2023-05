🎥 Druk gesticulerend, misschien net een goed teken? Remco Evenepoel overleeft eerste absolute horrordag in Giro

Niet alle dagen verlopen zorgeloos in de Giro, merkt Remco Evenepoel nu ook. Een absolute horrordag mag het gerust genoemd worden vandaag, maar wel eentje die de wereldkampioen wel door lijkt te komen.

In vele opzichten was de vijfde etappe in de Ronde van Italië één langgerekte saaie bedoening, met een vlucht van drie man die meteen vertrok en pas in de finale tot de orde werd geroepen. Twee valpartijen waarbj Evenepoel bij betrokken was, maakten er voor hem echter ook een bijzonder stressvolle dag van.

Zonder twijfel de lastigste dag die hij sinds het begin van de Giro gekend heeft. Het begon al doordat voor de tweede maal in deze Giro een loslopende hond het peloton deed schrikken. Vorige keer zonder gevolgen, nu mét. Eerst ging ploegmaat Ballerini tegen de grond en nadien ook Evenepoel zelf.

🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet? 😱😱



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/6BoV0j6ZNv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023

🚴🇮🇹 | Het duimpje van Evenepoel. Vlaanderen haalt opgelucht adem, heel België! 👍👍 #Giro ⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/t4RKRzaGmL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023

Bovendien bleef de tweede in het algemeen klassement ook lange tijd op de grond zitten. Meestal een veeg teken, maar Evenepoel stond uiteindelijk toch weer op en gebaarde met de duim omhoog dat hij het wel oké stelde. Gezien de spekgladde wegen en de steeds aanwezige nervositeit in de finale, bleef het echter oppassen.

Eerst leek er nog tijdswinst op een concurrent in te zitten nadat Roglic bij een val op zeven kilometer van de finish betrokken raakte. Binnen de laatste drie kilometer, wanneer de tijdswaarnemingen niet meer van tel zijn, lag Evenepoel er zelf weer bij. Druk gesticulerend maakte hij nadien duidelijk hoe het allemaal had kunnen gebeuren.

🚴🇮🇹 | Amai! Evenepoel schuift voor de tweede keer over het asfalt. Het zit niet mee vandaag... 💥💥 #Giro ⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/pfruIIACLL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023

Zijn gezicht op onweer: de man met zwarte regenjasje was duidelijk 'not amused'. Dat hij het zo in geuren en kleuren verder ging vertellen, wijst er ook op dat de schade wellicht wel meevalt. Al is het toch altijd even wachten voor die echt opgemeten kan worden, want het blijft een feit dat Evenepoel twee keer hard tegen de vlakte ging.