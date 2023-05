Op de slotklim kon de ploeg niet bij Remco Evenepoel blijven: de ploegleiding reageert

Soudal Quick-Step heeft een goede dag beleeft door bewust de roze trui af te geven, maar op de slotklim werd iedereen gelost. Zo zat Remco Evenepoel geïsoleerd. Problemen? Volgens de ploegleiding niet.

Nadat de vroege vlucht in de Giro gevormd was, controleerde Soudal Quick-Step het tempo in rit 4. Ze lieten hen wegrijden waardoor Andreas Leknessund via de ontsnapping het roze van Remco Evenepoel kon overnemen.

De hele ploeg bleef lang bij Evenepoel, maar op de slotklim naar Lago Laceno jaagde INEOS Grenadiers het tempo de hoogte in. De ene ploegmaat van Evenepoel na de andere moest eraf en uiteindelijk bleef Evenepoel geïsoleerd over.

Was dat slecht teken? Bij de ploegleiding bleven ze er rustig onder. "De jongens hadden zich al wat gegeven", vertelde Klaas Lodewyck aan Sporza. "En Remco voelde zich heel goed. Hij had de aanvallen zelf kunnen beantwoorden. Daarom hoefde iedereen maar een korte beurt te doen, om snel aan de kant te gaan."