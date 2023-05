🎥 Het mirakel van Salerno: door Mark Cavendish tegen dranghekken gekatapulteerd, maar dan volgt fenomenale actie

Spektakel alom in Salerno, met Mark Cavendish in een jammerlijke hoofdrol. Het was helaas niet het spektakel dat we in een wielerwedstrijd willen zien.

We hadden al een resem valpartijen achter de rug in de etappe van Atripalda naar Salerno, maar dan moest de sprint nog komen. Je kon er donder op zeggen dat daarin ook nog wel 'iets' ging gebeuren. Dat was een manoeuvre van Mark Cavendish: de vallende Brit van Astana schoof als het ware over de streep en werd zo nog vijfde.

Pas bij het herbekijken van de beelden kon u goed zien wat zich allemaal had voorgedaan. Cavendish reed op een bepaald moment over een witte lijn en maakte op het spekgladde wegdek zo al een kleine zwieper. De ancien onder de sprinters keek al eens met argusogen achterom.

Vervolgens wilde de Manx Missile nog een keertje naar rechts, waardoor het bijna tot een aanrijding met Dainese kwam. Nadien volgde dan nog een ferme zwieper naar links waardoor Cav - onbedoeld - Filippo Fiorelli helemaal tegen de dranghekken kwakte.

A miracle how Fiorelli stayed on his bike there in the barriers. An arm was definitely injured there. #Giro pic.twitter.com/O0oZU1iRIC — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 10, 2023

Als bij wonder wist de man in het groen, uitkomend voor Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, zich op de één of andere manier recht te houden. De Italiaan deed dat door als het ware te leunen op de dranghekken - dat waren er gelukkig zonder poortjes die uitsteken - en op het dashboard. Fiorelli passerde de finish zonder val als achtste.

Op de foto bovenaan ziet u dat David Dekker, de Nederlander van Arkéa-Samsic, minder geluk had. Cavendish schoof immers nog helemaal van links naar rechts en Dekker ging nog overkop. Ook een renner van AG2R Citroën kwam over Cav heen gevlogen. Beterschap aan allen die vielen, daar was Fiorelli dus zowaar niet bij.