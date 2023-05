INEOS koerst op enige manier die het kent in het rondewerk, in veronderstelling dat kopmannen Evenepoel aankunnen

INEOS Grenadiers is als ploeg en als blok één van de grote uitdagers van Remco Evenepoel in deze Giro. Over de tactiek van de Britse ploeg valt wel wat te zeggen.

In de finale van de vierde etappe gingen de mannen van INEOS volle bak tempo rijden in de groep der favorieten. Dat leidde ertoe dat Evenepoel geïsoleerd kwam zitten, want zijn ploegmaats moesten er één voor één af. Zelf werd hij echter op geen enkel moment aangevallen door een concurrent en bolde hij rustig mee binnen.

Achteraf gaven ze bij INEOS toe dat ze een zodanig tempo wilden onderhouden opdat Evenepoel in de roze trui zou blijven. Wat hem natuurlijk nog met verplichtingen zou opzadelen en waardoor zijn ploeg verantwoordelijkheid zou moeten blijven nemen.

VRAGEN BIJ BAKELANTS

Jan Bakelants, cocommentator tijdens de tv-uitzending op VTM, stelde zich vragen bij de tactiek van INEOS. Hij vond het vreemd dat de Grenadiers zo defensief koersten en zag er een overschatting in van de capaciteiten van hun kopmannen tegenover die van een Evenepoel en Roglic.

© photonews

Inderdaad, weinigen die denken dat Geraint Thomas (6e in de stand) en Tao Geoghegan Hart (9e in de stand) in staat zullen zijn om Evenepoel en Roglic te volgen op de zwaarste beklimmingen. Moet er nu dan al niet iets ondernomen worden om bijvoorbeeld een ritzege mee te graaien of op een onverwacht moment tijd te pakken?

CONTROLE HOUDEN

Zulke strategie zijn ze bij INEOS niet gewoon. In de grote ronden die ze gewonnen hebben, deden ze het steevast dankzij één van de favorieten en door constant de controle proberen te behouden. Het koerste al wel eens agressief als het vooral voor ritwinst moest gaan. Als het klassement op het spel staat, is het nog wat anders.

Het rekent er dus nog altijd op dat de kopmannen het zullen kunnen waarmaken als het mano a mano is. INEOS Grenadiers is het niet gewend om met mannen van de tweede rij het allerhoogst te scoren. Afwachten of er later in de Giro wel een moment komt dat ze het bij INEOS over een andere boeg gooien.