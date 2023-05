Ploegleider Klaas Lodewyck verklaart het tijdsverlies van zijn kopman Remco Evenepoel

Remco Evenepoel verloor zaterdag voor de eerste keer tijd op zijn concurrenten. Maar ploegleider Klaas Lodewyck panikeert niet.

Daags voor de tijdrit verloor Remco Evenepoel dus 14 seconden op Primož Roglič, Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas. Klaas Lodewyck legt uit bij Het Nieuwsblad.

"Remco geeft aan dat hij te snel naar Roglič wilde rijden. Hij kwam tot op vijf seconden, maar toen ontploften zijn benen wat." En zo verloor Evenepoel dus enkele seconden.

Vanaf de start al oorlog

Evenepoel had deze etappe niet voorbereid. Volgens Lodewyck heeft Evenepoel niet meer specifiek op dit soort inspanningen getraind. Ook omdat deze inspanning dubbel zo lang was dan La Redoute in Luik-Bastenaken-Luik.

Volgens Lodewyck hadden velen dan ook niet zo'n zware etappe verwacht. "We hadden natuurlijk oorlog verwacht, maar het ging van bij de start snel en daarna is het nooit meer stil gevallen."