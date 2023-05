Geraint Thomas stelt zich vragen bij snelle opgave van Evenepoel en heeft duidelijke mening over Tour-deelname

Geraint Thomas staat na de opgave van Remco Evenepoel plots in de roze trui. De Welshman geeft zijn mening over de opgave van Evenepoel en een mogelijke deelname aan de Tour.

Op zijn 36ste rijdt Geraint Thomas dinsdag voor het eerst in de roze trui. Helemaal niet iets wat de Welshman voor de Giro had verwacht. In zijn podcast Watts Occurring kwam Thomas nog even terug op de opgave van Evenepoel.

"Ik vind het een beetje raar. In die zin dat het nu (maandag, nvdr.) een rustdag is, je zou kunnen denken dat ze het een dag geven en hopen op beterschap. Ze konden niets gezegd hebben en zien hoe hij dinsdagochtend wakker zou worden. Hij moet écht wel ziek zijn."

Tour de France

Ook op de geruchten over een mogelijke deelname aan de Tour van Evenepoel kwam Thomas nog even terug. “Blijkbaar wordt er nu gezegd in zijn entourage dat hij de Tour niet zal doen, maar ik vraag me af: waarom niet?"

"Het WK is natuurlijk een groot doel voor hem, maar hij kan nu toch niet meer terug gaan naar de Vuelta? Hij moet gewoon de Tour rijden nu", was Thomas duidelijk.