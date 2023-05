Beruchte Sloveense bondspersoon spreekt zich uit over de Tour-voorbereiding van Tadej Pogacar

Tadej Pogacar is momenteel op teamstage voor de Tour. Daar zet hij zijn race tegen de klok om de Tour te halen verder.

In Luik-Bastenaken-Luik liep Tadej Pogacar na een val een vervelende polsblessure op. Hij moest geopereerd worden en was enige tijd uit. Zo kon hij verre van ideaal aan zijn Tour-voorbereiding beginnen.

Ondertussen is Pogacar op teamstage en zijn teambaas Mauro Gianetti vertelde aan La Gazzetta dello Sport dat hij midden mei al op de rollen mag beginnen rijden, maar voor de weg zal het pas begin juni zijn. Zo zou een voorbereidinskoers voor de Tour heel moeilijk worden.

Toch klinken er ook andere stemmen. Martin Hvastija, de directeur van de Sloveense wielerbond die de opgave van Remco Evenepoel in de Giro in twijfel trok, zei aan de Sloveense omroep RTVSLO dat een voorbereidinskoers wel mogelijk is. "Ik mag alleen niet zeggen welke wedstrijd", aldus Hvastija. De Ronde van Zwitserland (11-18 juni) of de Ronde van Slovenië (14-18 juni) behoren tot de mogelijkheden.