Corona houdt de Giro in een wurggreep, maar de organisatie ziet nog een andere grote boosdoener: "Ik wil de Giro in Rome krijgen"

Er zijn heel wat opgaves in de Giro. Corona teistert immers het peloton. Ook de organisatie baart het zorgen.

Voor de 11e etappe vielen er nog eens 8 uitvallers te noteren. Zo blijven er nog 142 renners in deze Giro over. Vooral corona is de boosdoener. Soudal Quick-Step behoort tot de grootste slachtoffers. Het team was het slachtoffer van maar liefst 5 coronagevallen.

Corona houdt met andere woorden de Giro dus in een wurggreep. "Het is een probleem dat we niet gewenst hebben", vertelde Giro-baas Mauro Vegni aan Sporza. "Het is een geval van overmacht en ik moet de Giro in Rome krijgen en dat is het belangrijkste."

Om Rome te halen, ziet Vegni nog een andere grote spelbreker en dat is het weer. "Dat baart me momenteel nog meer zorgen", aldus Vegni. De organisatie wil voorzorgsmaatregelen nemen. Momenteel is er noodweer in Noord-Italië. Sommige gebieden zijn overstroomd.