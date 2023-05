Patrick Lefevere is heel duidelijk over Remco Evenepoel en de Tour de France

Rijdt Remco Evenepoel de Tour de France? Dat is de vraag die velen zich na zijn opgave in de Giro stellen. "Neen", was het antwoord van Patrick Lefevere bij de RTBF duidelijk.

Remco Evenepoel moest de Giro tijdens de 1e rustdag verlaten. Hij had een coronabesmetting opgelopen. Zo moest hij de droom om de Giro te winnen opnieuw opbergen.

Volgend jaar is het het plan om de Tour te rijden, maar na de opgave in de Giro rezen er speculaties op. Zou hij de Tour rijden of niet?

De ploegleiding liet al weten dat dat niet het plan is en Patrick Lefevere herhaalde dat bij de RTBF nog eens: "Neen, Evenepoel zal de Tour niet rijden. Het plan blijft om die koers in 2024 te ontdekken. Of misschien keert hij wel terug naar de Giro."

Lefevere ging nog verder: "In de positie van Evenepoel is de Tour zonder druk rijden onmogelijk. Hij weet zelf ook dat dat absurd is, een utopie. Eens hij aan de start staat, is men niet meer tevreden met starten en zien waar we uitkomen. Dat is niet zijn stijl en ook niet onze stijl. Dat gaan we niet doen."