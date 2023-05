🎥 Brandon McNulty wint de mini-Ronde van Lombardije na een spektakelstuk met 2 medevluchters

Brandon McNulty heeft de 15e etappe in de Giro gewonnen. Hij won na een spektakelstuk voor Ben Healy en Marco Frigo. Bruno Armirail blijft leider.

Een dag voor de rustdag was er nog een verraderlijke bergrit naar Bergamo. Die deed fel aan de Ronde van Lombardije denken. Vooraf werd er vuurwerk tussen de klassementsrenners verwacht en er was ook een goede kans voor vluchters.

17 renners gingen mee in de vroege vlucht. Davide Ballerini was er opnieuw bij. Ook Ben Healy, Vincenzo Albanese, Niccolo Bonifazio, Einer Rubio, Bauke Mollema en Brandon McNulty waar erbij. Ook België was dankzij Laurens Huys vertegenwoordigd.

Samen kregen ze van het peloton, onder leiding van Groupama-FDJ, maximaal 7 minuten. In de kopgroep was het wachten tot de Roncola Alta.

Bonifazio was voor de klim al gaan anticiperen, maar op de Roncola Alta gingen Marco Frigo en McNulty in de achtervolging. Daarachter zaten Rubio en Healy. Die laatste liet Rubio achter en ging op zoek naar koplopers Frigo en McNulty.

Healy nam het commando helemaal over en achter hem waren McNulty en Frigo nog niet uitgeschakeld. McNulty sloot na de Roncola Alta in de afdaling weer bij de Ier aan en met nog 10 km te gaan, kwam ook Frigo weer aansluiten.

In de slotkilometers was er nog een vervelende kuitenbijter. Frigo moest daar opnieuw lossen, maar in de laatste hectometers ging hij er nog op en over. Healy reageerde meteen op de uitval van de Italiaan en McNulty kon hem op de streep nog net remonteren. Onder de favorieten was het opnieuw wapenstilstand. Bruno Armirail blijft leider. Al verloor hij wel wat tijd.