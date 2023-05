Verrassing zoekt naar bevestiging in de Giro en steunt daarbij op het verleden

Eddie Dunbar is voorlopig een van de verrassingen in deze Giro. In de slotweek wil hij zijn plaats in de top 10 bevestigen.

Na 15 ritten staat Eddie Dunbar 8e in het algemeen klassement in de Giro. Hij volgt op 3'40 van leider Bruno Armirail en is een van de verrassingen in deze Giro. Het is immers nog maar zijn 2e grote ronde uit zijn carrière. In 2019 reed hij al eens de Giro en dat was toen als helper.

In de Giro volgt enkel nog de loodzware slotweek. "Er volgen 3 etappes waarin de mannen van de jongens zullen gescheiden worden", aldus Dunbar bij Cyclingnews. "Ik denk dat we dan het echte vuurwerk zullen te zien krijgen. Voorlopig is er conservatief gekoerst, maar in de slotweek kunnen er nog grote verschillen ontstaan."

Dunbar wil graag zijn plaats in de top 10 bevestigen. "In mijn vorige grote ronde was ik in de slotweek beter en dat is positief. Ik hoop dat dat opnieuw het geval is. Al is dat wel al 4 jaar geleden. Het is niet echt te vergelijken, maar het belangrijkste is om een slechte dag te vermijden. Het is zaak om dag in dag uit goed te presteren", besloot de Ier van Jayco AlUla.