Remco Evenepoel heeft bijzonder heldere doelstellingen voor eerste afspraak bergop en doet voorspelling uit de doeken

Remco Evenepoel heeft zijn handtekening weer gezet, klaar voor de eerste afspraak bergop. Het doel is tweeledig en de drager van de jongerentrui heeft ook een voorspelling in huis voor het verdere verloop van de Ronde van Zwitserland.

Bij Pro Cycling Net besprak Remco Evenepoel voor aanvang van de derde etappe zijn gevoel. "Gisteren waren de benen goed. Het was vrij lastig in het begin, maar in de finale voelde ik me weer goed. Het zou goed moeten zitten."

Het is voor het eerst klimmen geblazen. Moet iedereen dan op het puntje van zijn stoel zitten? "Ik denk niet dat dit de meest boeiende rit zal zijn, want op zich is dit geen superzware rit. De volgende dagen zullen zwaarder zijn", klinkt zijn voorspelling. "Maar het is natuurlijk al een belangrijke dag."

VOORSPRONG OP CONCURRENTIE BEHOUDEN

"Het belangrijkte is dat ik mijn voorsprong kan behouden op de concurrenten", omschrijft Evenepoel in duidelijke termen waar hij op hoopt. "We zullen zien wat het wedstrijdscenario is, of ik voor de ritzege kan gaan of niet. Als mijn benen goed zijn, ga ik proberen tijd te pakken."

Wie zijn de mannen om in het oog te houden op de slotklim? "Ik heb gehoord dat Skjelmose veel tijd op hoogte heeft doorgebracht. En dan ook mannen als Ayuso en Bardet, die laatste zal zeker in goede vorm steken in aanloop naar de Tour. Higuita was hier vorig jaar supersterk. Veel goede klimmers zullen er al klaar voor zijn."