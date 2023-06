Remco Evenepoel is het anno 2023 gewend om speciale truien te veroveren en gaat hiermee verder in Zwitserland

Remco Evenepoel is in 2023 de man van de speciale truien. In de Ronde van Zwitserland komt daar nog niet meteen verandering in.

In het gekende blauw-witte truitje dat andere renners van Soudal Quick-Step dragen, zien we Remco Evenepoel zeker niet tot na de nationale kampioenschappen. In de wegritten draagt Evenepoel uiteraard zijn regenboogtrui als huidig wereldkampioen en in het werk tegen de klok doet hij als Belgisch kampioen voorlopig nog de tricolore aan.

Wanneer hij aan de leiding staat in het klassement van een rittenkoers, maakt de regenboogtrui dan weer plaats voor een andere speciale trui. Zo mocht Evenepoel in de Giro verschillende dagen de roze leiderstrui aantrekken. Het roze was zelfs nog in zijn bezit wanneer hij door een coronabesmetting de Giro moest verlaten.

Momenteel is Evenepoel actief in de Ronde van Zwitserland. Na de openingstijdrit was de witte trui voor beste jongere voor hem en dat is ook nog zo na de tweede rit. Tijdens de podiumceremonie zorgde Remco er alvast voor dat die trui helemaal goed zat. In het jongerenklassement heeft hij 6 seconden voor op Sheffield en 12 op Price-Pejtersen.