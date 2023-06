Remco Evenepoel slaat nog lang niet in paniek en blijft ook enorm strijdvaardig: "Ik val niet volledig stil"

Volledig stilvallen was het naar eigen zeggen niet, maar Remco Evenepoel kon zijn inspanning bergop richting Villars-sur-Ollon toch ook niet helemaal doortrekken. Desondanks geeft hij de strijd voor het klassement niet op.

"Cattaneo en Knox legden een hoog ritme op", begon Evenepoel bij VTM aan zijn relaas over de ontwikkelingen op de slotklim in rit 3 in Zwitserland. "Dat was ook de bedoeling, we moesten wel iets proberen om Küng er af te rijden. Dat was gelukt, maar er waren nog twee renners die goed konden volgen."

"Ik heb dan misschien iets te veel werk op mijn schouders genomen. Dat heb ik cash betaald op het lastigste stuk van de klim", analyseerde Evenepoel. "Daar voelde ik dat het nog niet top is. Normaal zou ik daar nog een extra cartouche bij moeten steken, maar dat ging niet. Ik val ook niet volledig stil. Ik had gewoon twee-drie minuten een slecht moment."

NAWEEËN VAN CORONA

Misschien wat naweeën van corona. Nadien opnieuw in het ritme geraken, lukte wel. "Ik sta nu net geen 20 seconden achter op Skjelmose, er is nog niets verloren. Misschien heb ik iets te rap mijn aanval ingezet. Mijn ploegmaats waren leeggereden, ik moest dus wel gaan." Doortrekken na de demarrage is nog wat anders.

"Normaal zou ik twee-drie keer moeten kunnen versnellen. Dat zit er nog niet in, maar morgen is een nieuwe kans. Het is dan nog een iets lastiger parcours. Het zal vooral binnen twee dagen gespeeld worden", voorspelt Evenepoel. "Laat ons hopen dat het droog blijft. Want het asfalt lag er niet geweldig bij op de klim, maar dat hoort erbij."