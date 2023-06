Extra (onverwachte) concurrent voor Jasper Philipsen in de strijd om het groen in de Tour: "Het is niet onmogelijk"

Jasper Philipsen is een van de favorieten om straks in de Tour de France voor de groene trui te strijden. Mogelijk moet hij rekening houden met Peter Sagan. In een gesprek met Het Nieuwsblad vertelde hij dat het "niet onmogelijk" is.

Weinigen zullen met Peter Sagan nog rekening houden. Zijn beste jaren liggen ondertussen al achter de rug en zijn laatste zege dateert al van een jaar geleden. Toen werd hij voor de 8e keer Slovaaks kampioen. Op 1 juli zal Sagan aan de start van zijn laatste Tour de France uit zijn carrière staan. Ook in zijn laatste start hij met ambities. Al spreekt hij die met 2 woorden uit. "Voor een ritzege zullen de sterren goed moeten staan", vertelde Sagan aan Het Nieuwsblad. "Ik moet niet de beste zijn om te winnen, maar heb wel geluk nodig en moet uit de problemen blijven." PUNTENKLASSEMENT Sagan denkt ook aan een groter doel: "Misschien kan ik wel wat forceren in het puntenklassement. Een 8e groene trui is niet onmogelijk, maar met die nieuwe generatie renners gaat het zeker niet gemakkelijk zijn. Ik bekijk het dag per dag en na een tiental ritten kijk ik wel of het de moeite is om er voor te vechten." Zo zouden de spurters voor de groene trui ook met Sagan rekening moeten houden. Onder meer Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen zullen voor de ritzeges en het groen strijden.