VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE: Een Belgische strijd voor de groene trui of Jasper Philipsen tegen de rest

Zaterdag begint de Tour de France en dan barst ook de strijd om de groene trui los. De sprinters zullen opnieuw de strijd met elkaar aangaan. In dat sprintgeweld al zeker een Belgische naam: Jasper Philipsen. En mogelijk mengt Wout Van Aert zich in de debatten.

Wout Van Aert won in 2022 met overmacht de strijd om de groene trui. Met straatlengten voorsprong won hij dat nevenklassement. Daardoor mengde hij zich niet in de traditionele eindsprint op de Champs-Elysées in Parijs.

Dit jaar gaf Van Aert al verschillende keren aan dat hij niet op de groene trui gefocust is. Hij wil zich met het oog op het WK in Glasgow dat 2 weken na de Tour plaatsvindt, niet helemaal uitwringen. Toch hoort Van Aert tot een van de kanshebbers. In de ritten in het Baskenland hoort hij tot de favorieten voor de dagzege en ook nadien zijn er nog verschillende ritten waarin hij meer punten kan sprokkelen dan de meeste sprinters.

Van Aert zal wellicht niet zo'n Tour als in 2022 afwerken, maar door zijn profiel zal hij automatisch punten sprokkelen en in de bovenste regionen van het puntenklassement komen. Ook zal hij Jonas Vingegaard wanneer de stevigere klimmen eraan komen, bestaan. Ook zo zal hij punten sprokkelen.

Al is er voor Van Aert wel nog een adder onder het gras: zijn vrouw is hoogzwanger en mogelijk bevalt ze al tijdens de Tour. Van Aert gaf al aan dat hij de Tour wil verlaten als het zover is. Daardoor zou Van Aert dus niet meer voor de groene trui meespelen.

© photonews

Vorig jaar werd Jasper Philipsen 2e en dit jaar hoort hij tot de topfavorieten. Van alle sprinters, op Van Aert na, verteert hij de bergen het gemakkelijkste. Dat bewees hij al en dankzij vorig jaar is er ook heel wat druk en ontlading weg. Philipsen won 2 ritten, waaronder die op de Champs-Elysées.

Bovendien toonde Philipsen zich dit jaar al heel snel. Zo won hij de Scheldeprijs, de Elfstedenronde en een rit in de Baloise Belgium Tour. En met Mathieu van der Poel, Jonas Rickaert en Ramon Sinkeldam heeft hij een uitstekende lead-out voor zich. Al wil Philipsen eerst nog de druk voor het groen afhouden. Eerst wil hij een rit winnen.

Bij Soudal Quick-Step is Fabio Jakobsen de sprinter van dienst. In de Baloise Belgium Tour klopte hij 2 keer Philipsen en hij heeft ook Michael Morkov voor zich. Vorig jaar won de Nederlander de 1e massasprint, maar de bergritten matten hem af. Nefast voor zijn kansen voor groen. Een jaartje ouder zou hem sterker moeten gemaakt hebben.

© photonews

Ook is er nog Caleb Ewan. Zijn laatste ritoverwinning in de Tour is al 3 jaar geleden en de voorbereiding gaf ook niet het nodige vertrouwen. Hij won enkel de GP Marcel Kint. Al kan een zege hem meteen een vertrouwensboost geven. De ambitie is dezelfde als de voorbije jaren: een rit winnen. Als hij snel één wint, kan hij meteen vertrokken zijn en misschien ook wel groen.

Dan zijn er nog Dylan Groenewegen, Biniam Girmay en Mads Pedersen. Groenewegen won 2 ritten in de Ronde van Slovenië, maar heeft net als Jakobsen het nadeel dat er zoveel moet geklommen worden. Girmay kan het klimwerk dan weer beter verteren. Zo won hij een geaccidenteerde rit in de Ronde van Zwitserland. Pedersen heeft dan weer een halve Giro in de benen.

Ten slotte nog enkele outsiders. Het is uitkijken naar de prestaties van de debuterende Jordi Meeus en Sam Welsford. Ook zijn er Bryan Coquard, Mark Cavendish die het record van het meeste aantal ritzeges najaagt, ervaren rot Alexander Kristoff en Peter Sagan die stiekem van een 8e groene trui droomt.

ONZE STERREN

**** Jasper Philipsen

*** Wout Van Aert, Fabio Jakobsen

** Biniam Girmay, Mads Pedersen, Dylan Groenewegen

* Caleb Ewan, Jordi Meeus, Sam Welsford, Mark Cavendish, Bryan Coquard, Alexander Kristoff, Peter Sagan