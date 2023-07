Bondscoach Vanthourenhout sprak wél met Wout van Aert na de etappe en vreest voor zijn kansen in rit drie

Wout van Aert stormde weg na de gemiste ritzege in de tweede rit van de Tour. Hij gaf geen interviews, maar bondscoach Sven Vanthourenhout had wel contact met hem.

De teleurstelling was te groot bij Wout van Aert zondag om er nog iets over te zeggen. Maar bondscoach Sven Vanthourenhout sprak hem dus wel. "De teleurstelling was natuurlijk enorm, wat begrijpelijk is. Wout is een winnaar. Hetgeen hij uitte voor de camera’s was zeker niet gespeeld", zei de bondscoach bij HLN Live.

Ook over het passieve gedrag was de bondscoach duidelijk. "Ik denk dat Wout had verwacht dat Jonas een handje zou toegestoken hebben. Andersom zou Wout zich zeker wél op kop gezet hebben, nu gebeurde het niet."

Naar de buitenwereld toe lijkt het nu alsof er onvrede is bij Jumbo-Visma en Tadej Pogacar strooide nog wat zout in de wonde door Van Aert te imiteren en hem "een kind" te noemen. "Dat is niet leuk." Er zal over de hele situatie gepraat worden, denkt Vanthourenhout.

Fris genoeg voor nieuwe kans?

Maar de knop zal wellicht wel weer snel omgedraaid worden, want op dag drie is er alweer een nieuwe kans. Al krijgt hij natuurlijk wel concurrentie van onder meer Philipsen en Jakobsen. En Van Aert moest de afgelopen twee dagen al diep gaan.

"Dat kruipt in de kleren. Misschien mist hij dat wel in de finale ten opzichte van jongens als Philipsen en Jakobsen", vreest de bondscoach.