Alpecin-Deceuninck zet met de zege van Jasper Philipsen een straffe statistiek verder

In 2021 reed Alpecin-Deceuninck (toen nog Alpecin-Fenix) zijn 1e grote ronde. Sindsdien sindsdien is het team al aan zijn 8e grote ronde bezig en in elke grote ronde won het minstens een rit. Toch wel een opmerkelijke statistiek.

Het begon met de Giro in 2021. Daar debuteerde Alpecin-Fenix in een grote ronde. Het was meteen raak met een spurtzege van Tim Merlier. Een paar maanden later was het voor Merlier ook raak in de Tour. Daarvoor had Mathieu van der Poel ook al een rit gewonnen. In het najaar won Jasper Philipsen nog eens 2 ritten in de Vuelta.

Een jaar later was er opnieuw succes voor Alpecin-Fenix. Van der Poel, Stefano Oldani en Dries De Bondt wonnen een rit in de Giro. Eind juli pakte Jasper Philipsen in de Tour dan weer 2 ritzeges. Het team heette ondertussen Alpecin-Deceuninck. In de Vuelta was er dan weer de doorbraak van Jay Vine. Hij won 2 bergritten.

Ook in 2023 was het team van de gebroeders Roodhooft al succesvol. Kaden Groves won een massasprint in de Giro en Jasper Philipsen won ook al een rit in de Tour.

Zo was Alpecin-Deceuninck sinds het bestaan van het team al actief in 8 grote rondes en in elke grote ronde wonnen ze al een rit. Best indrukwekkend. In totaal haalden ze al 14 ritzeges. Philipsen is met 6 zeges de grote slokop.