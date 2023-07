Patrick Lefevere geeft een 1e balans van Fabio Jakobsen na zijn val in Tour

Fabio Jakobsen moet na de 4e rit zijn wonden likken. Hij kwam in de slotkilometers ten val en kwam geblutst en gebuild over de finish.

Zo gezapig was de rit, zo hectisch was de finale. Op het autocircuit Paul Armagnac in Nogaro waren er enkele valpartijen en Fabio Jakobsen was een van de slachtoffers.

"We zaten met het team wat ver en Julian Alaphilippe wou Jakobsen naar voren brengen, maar net toen kwamen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen naar rechts en daarbij tikte van der Poel het voorwiel van Jakobsen of Jakobsen het achterwiel van van der Poel aan", beschreef Patrick Lefevere bij Sporza de val.

Zo kon de snelle Nederlander niet meespurten en Jakobsen kwam duidelijk gehavend over de streep. "Hij heeft schaafwonden aan zijn elleboog, schouder en rug", aldus Lefevere die aan Het Laatste Nieuws ook meedeelde dat Jakobsen ook pijn aan zijn schouder heeft.