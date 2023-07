Patrick Lefevere ziet ploeg teleurstellen in begin van de Tour en is kritisch voor aankomst op autocircuit

De Tour van Soudal Quick-Step valt tot nu toe tegen. Tot overmaat van ramp kwam ook sprinter Fabio Jakobsen ten val.

In de eerste twee etappes kon Julian Alaphilippe niet overtuigen en nu was het Fabio Jakobsen die zijn ding niet kon doen in de twee sprints. Dinsdag kwam hij dan ook nog eens zwaar ten val in de finale.

"Dit is iets wat nooit helpt hé, maar het zij zo. Het is altijd gevaarlijk op zo’n circuit, dat geldt voor iedereen", zei Patrick Lefevere achteraf bij Eurosport. "We zaten misschien iets te ver in de aanloop. Fabio keek even naar voren om te zien of hij alleen kon opschuiven."

"Net op dat moment kwam Mathieu van der Poel met Jasper Philipsen naar rechts. Hij reed tegen zijn voorwiel of Fabio tegen zijn achterwiel. Het is voor ons een teleurstellend begin van de Tour, zonder overwinning. Dit is een deceptie", besloot Lefevere.