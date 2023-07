De sprint voorbereiding bij Alpecin-Deceuninck verliep niet vlekkeloos: "Ik had niet iets om me op te focussen"

Alpecin-Deceuninck maakte opnieuw indruk met een sterke lead-out, maar Mathieu van der Poel moest te snel op kop komen en werd Jasper Philipsen te vroeg afgezet. Al kon de Belg het wel afmaken.

Op zo'n 2 km van de streep nam Alpecin-Deceuninck de koers in handen. Sören Kragh Andersen zette zich op kop en leidde het treintje van 4, met Jasper Philipsen als laatste man. Nadien kwamen Jonas Rickaert en ook Mathieu van der Poel. Al kwam de Nederlander te vroeg op kop.

"We deden het perfect, maar ik begon misschien van iets te ver op kop", bevestigde van der Poel die stelling in zijn analyse bij Sporza. "We hadden vooraf gezegd dat we gewoon ons ding zouden doen. Het enige lastige was dat ik de bordjes niet echt zag. Ik had niet iets om me op te focussen."

"Ik was best al lang aan het sprinten toen ik zag dat het nog 350 meter was. Dat was iets te lang", aldus van der Poel. Philipsen loste dat dan op door te wachten en in het zog van de opkomende Mark Cavendish mee te glippen. De Belg maakte het uiteindelijk ook af.

"We weten dat hij zijn plan kan trekken, maar hij mag in die laatste 5 km zo min mogelijk krachten verspillen. Daar heeft de hele ploeg bij geholpen", besloot de Nederlander.