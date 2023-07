Jasper Philipsen beseft dat de andere sprinters naar hem kijken: "Dit wordt cruciaal"

In Bayonne was Jasper Philipsen de snelste en op het circuit Paul Armagnac in Nogaro hield hij Caleb Ewan net af. Jasper Philipsen is momenteel de beste spurter in deze Tour en in Bordeaux kan hij al naar zijn 3e ritzege in deze Tour sprinten.

Er zal richting Bordeaux ongetwijfeld richting Jasper Philipsen gekeken worden. "Momenteel voel ik dat nog niet", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Misschien straks in de finale wel, maar we moeten sowieso gefocust blijven en hetzelfde als de voorbije dagen doen." In zijn sprintzeges was de lead-out van Mathieu van der Poel cruciaal. "Het wordt cruciaal dat we de ruimte krijgen", ging Philipsen verder. "Zo kunnen we opnieuw ons ding doen, maar andere ploegen zullen proberen daar een stokje voor te steken." Richting Bordeaux wordt het een technische finale. Vooral dan de laatste 10 tot 15 km. "Zo gaat de kans op valpartijen groter zijn", weet Philipsen. "Maar als je vooraan zit, kan je uit de problemen blijven."

