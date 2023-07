Jasper Philipsen kan het niet geloven: "Had je me dit op voorhand verteld, dan had ik je gek verklaard"

Jasper Philipsen pakte in Bordeaux al zijn 3e ritzege in deze Tour de France. Zo verstevigde hij zijn groene trui nog wat meer.

Na een hectische finale in de straten van Bordeaux draaide de 7e rit in de Tour de France op een nieuwe massasprint uit. Jasper Philipsen spurtte naar zijn 3e zege in deze Tour.

"We kunnen niet trots genoeg zijn op onze ploegprestatie", bleef Philipsen in het flashinterview bescheiden. "Zonder hen zou dit niet mogelijk geweest zijn. Ik ben trots op hoe we werken en op hoe we elkaar vinden in de finale. Dat is de kiem van ons succes."

COMFORTABEL IN HET GROEN

"Of ik dit kan geloven? Had je me dit een week geleden gezegd, dan zou ik je gek verklaard hebben. Maar dit is een Tour om van te dromen. Hopelijk voegen we er nog eentje aan toe, maar ik kijk ook al naar Parijs."

In Parijs kan Philipsen, als alles goed blijft gaan, de groene trui mee naar huis meenemen. Momenteel heeft hij 88 punten voorsprong op Bryan Coquard die na 7 ritten in het puntenklassement 2e staat. Zo heeft Philipsen een comfortabele voorsprong van bijna 2 sprintetappes.

Philipsen kon in Bordeaux opnieuw op een sterke ploeg rekenen, maar Mark Cavendish probeerde iedereen nog te verrassen om zo zijn 35e ritzege in de Tour te boeken. "Hij was echt sterk en ik had hem graag zien winnen. Ik voelde hem komen en ben blij dat ik er nog voorbijkon", besloot Philipsen.