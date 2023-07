Beste Belg in het klassement moet de Tour verlaten en trekt na de rit fel van leer: "Ik hoop dat je je schuldig voelt"

Na 7 ritten was Steff Cras de 1e Belg in het algemeen klassement van de Tour de France. Hij stond 13e en op 6'10" van gele trui Jonas Vingegaard. Ook stond hij op 42 seconden van een top 10-plaats.

In de 8e rit kende Cras geen problemen, maar op zo'n 6 km van de streep was hij betrokken bij een valpartij. Cras bleef liggen en moest opgeven.

Na de rit trok Cras fel van leer op Twitter: "Als je als toeschouwer meer dan een meter op het parcours komt te staan en niet weggaat als het peloton eraan komt, dan kan je beter thuis blijven. Ook heb je dan geen respect voor de renners. Ik hoop dat je je schuldig voelt, want ik moet door jou de Tour verlaten."

When a spectator step up more than one meter up the road and don’t move when the peleton arrive than you better stay home. You have no respect for the riders. I hope you feel really guilty! I have to leave @LeTour because of you #TDF2023