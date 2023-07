Hoe ziek is Mathieu van der Poel nu eigenlijk? "Iets aan de hand dat niet echt normaal is"

Mathieu van der Poel weert zich nog volop in deze Tour, maar er is 'iets aan de hand dat niet echt normaal is'. Zo verwoorden ze het in het kamp van Alpecin-Deceuninck.

Voor aanvang van de tiende etappe in de Tour de France gaf Van der Poel al aan dat hij niet de beste nacht achter de rug had en wat ziek was. Na de rit reageerde de man die zo imponeerde met zijn lead-out bij de sprints niet. De woordvooerder van de ploeg liet aan Het Laatste Nieuws weten dat zijn stem 'helemaal weg' was.

Wie kan weten hoe het precies met Van der Poel gesteld is, is Jasper Philipsen. De groene trui is ook de kamergenoot van de Nederlander. "Ik hoorde Mathieu erg veel hoesten. Zijn stem was tijdens de rit ook volledig weg", bevestigde Philipsen ook nog eens. "Dus er is sowieso iets met hem aan de hand dat niet echt normaal is."

GEEN DRAMA

Tot dusver lijkt het een vervelende verkoudheid te zijn. Al geeft Philipsen aan dat we nu ook niet meteen een opgave van Van der Poel moeten vrezen. "We moeten er nu ook geen drama van maken." Afwachten wel of Van der Poel zijn gebruikelijke rol kan spelen indien het in de elfde rit tot de verwachte massasprint komt.