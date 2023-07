🎥 Michal Kwiatkowski triomfeert op de Grand Colombier en wint voor jonge Belg, Pogacar pakt opnieuw seconden op Vingegaard

Michal Kwiatkowski heeft de 13e rit in de Tour de France gewonnen. Op de Grand Colombier won hij voor Maxim Van Gils die nog net Tadej Pogacar voorbleef. Pogacar pakte nog enkele seconden op Jonas Vingegaard die leider blijft.

Op Quatorze Juillet was er zoals gewoonlijk een bergrit. Deze keer lag de aankomst de Grand Colombier en er was opnieuw een felle strijd voor de vroege vlucht. Uiteindelijk reden 19 renners weg. Daarbij Michal Kwiatkowski, James Shaw, Maxim Van Gils, Jasper Stuyven, Kasper Asgreen, Harold Tejada en Quentin Pacher.

In het peloton controleerde UAE en ze hielden de kopgroep op korte afstand. Lange tijd bleef het verschil 2 minuten, maar na de tussensprint vergrootte dat verschil naar bijna 4 minuten. Ondertussen was Caleb Ewan op de klim naar de tussensprint uit het peloton al gelost en had hij opgegeven.

De kopgroep begon aan de slotklim van de Grand Colombier en versnipperde meteen. Pacher versnelde als 1e, maar Van Gils, Shaw en Tejada hielden hem in het vizier, haalden hem weer bij en lieten hem achter. Even later kwam Kwiatkowski terug en pakte hij uit met een snedige demarage. Al snel had hij een voorsprong van meer dan een halve minuut.

Kwiatkowski had het goede ritme te pakken en breidde zijn voorsprong naar een minuut uit. Hij reed naar de zege en won voor Maxim Van Gils die nog net voor Tadej Pogacar binnenkwam. Pogacar viel in de slotkilometer nog aan en smeerde Vingegaard nog op enkele seconden. Ook pakte Pogacar nog 4 bonificatieseconden. Vingegaard blijft leider.